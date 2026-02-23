Pagelle Bologna-Udinese i voti della partita | decide Bernardeschi su rigore

Federico Bernardeschi ha segnato il secondo gol in campionato, grazie a un rigore conquistato da Santiago Castro durante la partita tra Bologna e Udinese. La causa è stata una trattenuta in area, che ha portato all’assegnazione del penalty. Bernardeschi ha trasformato con freddezza, contribuendo a cambiare l’andamento del match. Questo episodio ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita prosegue con molte emozioni in campo.

Secondo gol in campionato per Federico Bernardeschi e seconda rete messa a segno contro l’Udinese per il centrocampista offensivo del Bologna che ha realizzato il calcio di rigore conquistato da Santiago Castro. Il Bologna batte l’Udinese, i voti della sfida (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo un primo tempo con poche emozioni e conclusosi sullo 0-0 sono i padroni di casa a cercare maggiormente la vittoria che arriva grazie al calcio di rigore dell’ex Juventus che ha realizzato spiazzando Okoye. Tre punti fondamentali per il Bologna che torna a guardare le zone alte della classifica conquistando l’ottavo posto in classifica superando Lazio e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

