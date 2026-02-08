Pagelle Bologna Parma | Ordonez entra e decide ingenuo Pobega! L’esordio di Joao Mario…VOTI

Il match tra Bologna e Parma si è concluso con un risultato che ha sorpreso molti. Ordonez è entrato e ha deciso la partita, mentre Pobega si è fatto notare per un’ingenuità che ha complicato le cose per il suo team. Esordio di Joao Mario, che non ha ancora dato il suo contributo decisivo. I voti ai protagonisti sono stati distribuiti e le valutazioni evidenziano le differenze di rendimento tra i calciatori.

Nel match di oggi, il Parma batte il Bologna 1-0 grazie a un gol di Ordonez. Joao Mario subito titolare: Italiano lancia il portoghese dal 1? in Bologna Parma. Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivo. Risultato finale: Bologna-Parma 0-1 BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone) Skorupski 5,5 - Torna titolare e non ha un pomeriggio complicato, ma sul gol. Ordonez gela il Bologna al 95': il Parma vince al 'Dall'Ara'. Importantissima vittoria del Parma che sblocca il risultato al 95' con Ordonez dalla distanza, Bologna in dieci dal 22' per l'espulsione di Pobega. Nel finale rosso anche per Troilo. Palo di Orsolini.

