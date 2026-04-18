Pagelle Sassuolo-Milan Primavera 1-1 | Domnitei si conferma letale Borsani ispirato ma impreciso

Alle ore 15:00 si è disputata la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 1. La gara si è conclusa con un punteggio di 1-1, con Domnitei che ha segnato per il Milan e si è confermato come il giocatore più pericoloso in campo. Borsani ha fornito assist e occasioni, ma ha sbagliato alcuni tiri in fase offensiva.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. In rete per i rossoneri Domnitei. Ecco le pagelle del Milan Primavera con i nostri promossi e bocciati. Partita preparata bene dal tecnico rossonero, che concede una sola occasione casuale ai neroverdi. Forse serviva fare qualche cambio prima. Nessuna colpa sul gol subito, impreciso in qualche uscita alta che poteva costare caro. Rischia molto nel primo tempo perdendo un brutto pallone in uscita. Si vede poco in fase offensiva. Partita attenta del centrale rossonero, non concede nulla all'attacco neroverde.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Sassuolo-Milan Primavera 1-1: Domnitei si conferma letale. Borsani ispirato ma impreciso Notizie correlate Primavera 1, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: Renna con Borsani e Domnitei davantiAlle ore 13:00, all'Allianz Training Center di Vinovo (TO), si disputerà Juventus-Milan, partita della 31^ giornata del campionato Primavera 1... Primavera 1, pagelle Milan-Bologna 1-1: bene Domnitei e Angelicchio. Bouyer si riscattaSi è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna, valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Le pagelle di Sassuolo-Como 2-1: due minuti di fuoco e tre punti di prestigio; Il Sassuolo vince e allontana il Como dalla Champions: le pagelle della sfida; Tabellino partita Sassuolo vs Fiorentina; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati. Diretta | Sassuolo Milan Primavera (risultato 1-1) streaming video tv: Kulla per il pari! (18 aprile 2026)Diretta Sassuolo Milan Primavera, streaming video tv: i rossoneri vivono una situazione tranquilla, ma un ko potrebbe complicare tutto (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Pagelle Milan-Udinese dell'11 aprile 2026 | Serie A https://www.calciomagazine.net/pagelle-milan-udinese-11-aprile-2026-244113.html - facebook.com facebook