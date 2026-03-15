Primavera 1 pagelle Milan-Bologna 1-1 | bene Domnitei e Angelicchio Bouyer si riscatta

Nella partita della 30ª giornata di Primavera 1 tra Milan e Bologna, terminata 1-1, sono stati valutati i giocatori delle due squadre. Domnitei e Angelicchio si sono distinti tra i rossoneri, mentre Bouyer ha mostrato miglioramenti nella sua performance. Le pagelle evidenziano le azioni e le valutazioni individuali dei protagonisti in campo durante l’incontro.

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna, valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Domnitei dopo 30 secondi. Dopo questa partita i rossoneri salgono a quota 38 punti e tornano a muovere la classifica dopo 3 k.o. di fila. Dopo un bel primo tempo, i giovani rossoneri si sono sciolti in seguito al pareggio del Bologna di Papazov. Nel primo tempo l'attacco inedito ha funzionato molto bene. Nel secondo, dopo il gol subito, i rossoneri sono spariti dal campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, pagelle Milan-Bologna 1-1: bene Domnitei e Angelicchio. Bouyer si riscatta Articoli correlati Genoa-Milan Primavera 0-2, le pagelle: fenomenale Domnitei, opaco ScottiNel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Genoa e Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato... Primavera, pagelle Hellas Verona-Milan 4-1: disfatta rossonera. Malissimo la difesa e BouyerSi è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1... Tutto quello che riguarda Primavera 1 pagelle Milan Bologna 1 1... Temi più discussi: Le pagelle di Milan-Inter: Modric insegna calcio, Dimarco stecca; Milan-Inter, pagelle: Mkhitaryan, errore e addio? Luis Henrique male, le due punte peggio; Campionato Primavera 1, Cesena-Milan: data, orario e dove vederla; Pagelle Derby Milan-Inter 1-0: Estupinan eroe inaspettato. Primavera, Milan-Bologna (1-0): partita tosta35' Milan vicino al raddoppio! Imbucata centrale per Perera, il centrocampista scarta il portiere avversario in uscita ma non calcia e perde il tempo giusto. Grande occasione sprecata. milannews.it Primavera, Milan-Bologna (1-0): rossoneri in vantaggio dopo 30 secondi!1' GOOOL DEL MILAN! DOMNITEI SPACCA LA PORTA DOPO 30 SECONDI! Avvio infuocato dei rossoneri. Zaramella sfreccia sulla fascia destra, arriva sul fondo e palla in mezzo: Domnitei la insacca sotto ... milannews.it Bologna attento, Italiano nel mirino delle big: Milan e Napoli sondano il terreno, cosa filtra facebook L’ora di Milan - S02 - Episodio 50 - Aspettando Milan-Bologna - Live Audio Space on X | Join the Conversation x.com