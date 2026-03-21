Primavera 1 le formazioni ufficiali di Juventus-Milan | Renna con Borsani e Domnitei davanti
Alle ore 13:00 all’Allianz Training Center di Vinovo si giocherà Juventus-Milan, con le formazioni ufficiali annunciate. La squadra bianconera schiera Renna, Borsani e Domnitei in attacco, mentre i rossoneri affrontano la sfida con le proprie scelte di formazione. La partita rappresenta un appuntamento importante del campionato Primavera 1, senza ulteriori dettagli sulla composizione delle squadre o sui piani tattici.
Alle ore 13:00, all'Allianz Training Center di Vinovo (TO), si disputerà Juventus-Milan, partita della 31^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Vediamo insieme, qui di seguito, le scelte definitive dei due allenatori, Simone Padoin per i bianconeri e Giovanni Renna per i rossoneri. MILAN (4-3-3): Bouyer; Cullotta, Colombo, El Hadji Malick Cissé, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Perera; Borsani, Domni?ei, Batistini. A disposizione: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Scotti, Mercogliano, Petrone, Perina, Maiga Cissé, Vechiu. Allenatore: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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