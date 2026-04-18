Pagelle Roma Atalanta | Krstovic apre Hermoso risponde! Perfetta parità all’Olimpico – I VOTI

Nel match valido per la 33a giornata di Serie A, Roma e Atalanta si sono affrontate all’Olimpico con un pareggio che ha visto in campo alcuni protagonisti chiave. Krstovic ha messo a segno il suo primo gol stagionale, mentre Hermoso ha risposto con un’azione decisiva. La partita si è conclusa con un risultato di parità, e i giudizi sui singoli giocatori hanno evidenziato le prestazioni di alcuni tra i più incisivi del match.

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