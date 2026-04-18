PAGELLE E TABELLINO Napoli-Lazio | Sarri che scherzo a Conte!

Nel match dello stadio Diego Armando Maradona, valido per la 33ª giornata di Serie A, la Lazio si conferma una squadra difficile da battere per il Napoli. La partita ha visto alcuni giocatori distinguersi per le loro prestazioni, mentre altri sono stati meno efficaci. I voti e le valutazioni delle prestazioni individuali sono stati pubblicati per analizzare meglio l’andamento della sfida. La partita ha anche suscitato commenti tra gli allenatori sui rispettivi metodi di gioco.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A La Lazio si conferma una bestia nera per il Napoli. I biancocelesti, che ottengono la quarta vittoria consecutiva al Maradona, fermano la corsa degli azzurri. La sfida, valevole come anticipo della trentatreesima giornata di campionato, si è chiusa con il successo dei biancocelesti per 2-0 grazie ai gol di Cancellieri e Basic. Gli azzurri, ormai distanti dall’Inter (ieri vittoriosa contro il Cagliari) puntano ormai solo a conservare la seconda posizione in classifica. I biancocelesti guadagnano convinzione e fiducia in vista della sfida di mercoledì contro l’Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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