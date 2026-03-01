Nel match dello Stadio Grande Torino, il Torino ha battuto la Lazio 2-0, con D’Aversa che ha esordito sulla panchina dei padroni di casa. La partita ha visto i granata ottenere i tre punti, mentre i biancocelesti hanno concluso in una notte difficile. Sono stati attribuiti voti e giudizi ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Grande Torino, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A, che ha visto i granata imporsi 2-0 La cura D'Aversa funziona: il Torino batte la Lazio nella sfida valida per la ventisettesima giornata di campionato e guadagna tre punti fondamentali nella corsa salvezza. I granata, che avevano sostituito Marco Baroni in settimana, tornano a vincere dopo aver collezionato due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. E provano ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, portandosi a quota 30 e a meno quattro dai biancocelesti, che continuano invece il loro campionato anonimo. Per gli uomini di Sarri arriva un'altra battuta d'arresto: il viatico peggiore per preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta.

PAGELLE E TABELLINO Torino-Lazio 2-0: esordio ok per D'Aversa. Notte fonda per Sarri

Torino-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: decidono Simeone e Zapata, buona la prima per D’AversaIl Torino torna a vincere in campionato e si allontana dalle zone pericolose di classifica: contro la Lazio decidono Simeone e Zapata. msn.com

Torino-Lazio 2-0, le pagelle: Zapata sa ancora ruggire, Pellegrini nocivo. Simeone Da VinciRisultato finale - Torino-Lazio 2-0 TORINO (a cura di Giuseppe Lenoci) Paleari 6,5 - Risponde presente nel primo tempo sui pochi tentativi biancocelesti.. tuttomercatoweb.com

Dopo questo Torino-Lazio già ho nelle orecchie i “colpa di Sarri” e i “colpa dei tifosi” per giustificare questo scempio di partita e questa anonima stagione. Mi fa rabbia pensare che i laziali che chiedono di tornare a sognare - come i 45mila che hanno aderito al x.com

#Stadiosei dalle 17,00 alle 22,00 il racconto di Torino-Lazio con Daniele Baldini e Dario Cadeddu in studio, Augusto Sciscione dallo stadio Olimpico Grande Torino ed il commento dei nostri opinionisti. #radioseilazio #matchday - facebook.com facebook