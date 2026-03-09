PAGELLE E TABELLINO Lazio-Sassuolo 2-1 | Marusic e Maldini trascinano Sarri

Durante la 28ª giornata del campionato allo Stadio Olimpico, Lazio e Sassuolo si sono affrontate in una partita terminata 2-1. Marusic e Maldini hanno segnato i gol per la squadra di casa, mentre il Sassuolo ha risposto con un gol. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, con alcuni protagonisti che hanno spiccato in positivo e altri in negativo.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A La Lazio, in uno stadio Olimpico deserto e con meno di quattromila spettatori (la protesta dei tifosi biancocelesti contro la presidenza Lotito continua), batte il Sassuolo nella sfida valida per la ventottesima giornata di campionato. I biancocelesti tornano al successo casalingo: un risultato che da novembre ad oggi si era verificato solo due volte (con Lecce e Genoa). Gli uomini di Sarri, che ha lanciato il giovane Motta tra i pali, all’esordio in serie A, raggiungono quota trentasette punti, scavalcando l’Udinese e portandosi a meno uno dagli uomini di Grosso, che restano fermi a trentotto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

