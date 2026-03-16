Lazio-Milan le pagelle | Gila monumentale 7 Leao è una comparsa | 4

Nella partita tra Lazio e Milan, il protagonista più brillante è stato Gila, che si è aggiudicato un voto di 7 per la sua prestazione monumentale. Leao, invece, ha avuto un ruolo molto più discreto, con un punteggio di 4. Taylor si è distinto per la sua utilità tattica, mentre Motta ha mostrato prontezza in campo. Jashari ha sbagliato un'occasione, e Pulisic ha partecipato senza incidere significativamente.