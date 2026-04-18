Pagelle – A De Bruyne il pacileiano 3,5 Conte ridotto a Calzona

Le pagelle del match tra Napoli e Lazio terminato con un punteggio di 0-2 sono state pubblicate da Fabrizio d’Esposito. De Bruyne ha ricevuto un voto di 3,5, mentre l’allenatore della Lazio è stato paragonato a un personaggio di nome Calzona. La partita si è svolta in un contesto segnato da tensioni internazionali, con la crisi energetica dello Stretto di Hormuz, causata dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, che ha influenzato anche le condizioni della squadra napoletana.

Le pagelle di Napoli-Lazio 0-2, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. La crisi energetica dello Stretto di Hormuz, provocata dalla guerra trumpiana contro l’Iran, colpisce addirittura il Napule contiano, del tutto molle, immobile, depresso, stanco e orrendo. Battute a parte, lo psicocalcio è questione antica e in questo caso è fisiologico: gli azzurri dopo aver ammainato il tricolore a Parma fanno diventare Conte come un Calzona qualunque. Succede. E così a distanza di un anno e mezzo dall’ultima sconfitta casalinga, la Lazio del sarrismo che rinnega se stesso, cioè senza possesso palla, vince per due a zero. Ma oggi avrebbero vinto anche il Pisa ultimo in serie A o il Venezia primo in classifica in serie B.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – A De Bruyne il pacileiano 3,5. Conte ridotto a Calzona Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Lecce 2-1: Politano brilla, De Bruyne è un lusso. Le pagelle e il retroscena sulla profezia di Conte PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De BruyneVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A La Lazio si conferma una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parma-Napoli, le pagelle: Troilo e Strefezza top, 7. Politano stecca, 5; Parma-Napoli 1-1, pagelle: Juan Jesus da matita rossa, Elphege lascia il segno; Parma-Napoli 1-1, le pagelle della partita di Serie A; Quando c’è lui… I numeri del Napoli con De Bruyne dicono tutto. Pagelle – A De Bruyne il pacileiano 3,5. Conte ridotto a CalzonaPagelle - Nel salutare il contropiedista Sarri, ricordiamo che i remake sono spesso penosi. Conte: il tic populista di attaccare la stampa ... ilnapolista.it Le pagelle di Napoli-Lazio, i voti: i top e i flop del match del MaradonaDopo il pareggio di settimana scorsa in casa del Parma, il Napoli scende in campo al Maradona per sfidare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La partita di Fuorigrotta si è conclusa con ... ilmattino.it Pagelle #Pianese #Juventus #NextGen I voti dei bianconeri dopo lo 0-0 di questa sera Cosa ne pensate GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO x.com Pagelle – A De Bruyne il pacileiano 3,5. Conte ridotto a Calzona Nel salutare il contropiedista Sarri, ricordiamo che i remake sono sovente penosi. Conte e il tic populista di attaccare i giornalisti. Di Fabrizio d'Esposito Le pagelle di Napoli-Lazio 0-2, a cura di F - facebook.com facebook