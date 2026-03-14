Il Napoli ha battuto il Lecce 2-1 al Maradona, con Matteo Politano che ha segnato un gol e fornito un assist, contribuendo alla vittoria. La partita ha visto anche la presenza di De Bruyne, considerato un vero lusso per il match. Le pagelle e i retroscena sulla partita sono stati analizzati, con particolare attenzione alla prestazione di Politano.

IL SIGILLO DI POLITANO. Il Napoli supera il Lecce per 2-1 al Maradona, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una prestazione monumentale di Matteo Politano (gol e assist). Dietro la vittoria c’è la “profezia” di Antonio Conte: il tecnico ha spinto costantemente il suo esterno verso la giocata decisiva (“Dagliela a Kevin”, “Te l’avevo detto”). Se Politano ed Hojlund (autore del pari) si prendono la scena, il vero lusso è Kevin De Bruyne, entrato a gara in corso con una superiorità tecnica abbacinante. Bocciati, invece, i portieri e la tenuta difensiva generale, con Meret e Beukema finiti nel mirino della critica per le incertezze sul gol ospite. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Lecce 2-1: Politano brilla, De Bruyne è un lusso. Le pagelle e il retroscena sulla profezia di Conte

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