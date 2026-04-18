Padova-Reggiana trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si gioca la partita tra le squadre di Padova e Reggiana, valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La sfida si svolge in un momento in cui i biancoscudati cercano di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre gli emiliani vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state comunicate prima del calcio di inizio.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I biancoscudati devono vincere per avvicinarsi alla salvezza matematica, gli emiliani per uscire dalla zona retrocessione. Padova-Reggiana si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Euganeo PADOVA-REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti possono vantare una posizione di classifica leggermente migliore, anche sei risultati recenti sono stati negativi, avendo vinto una sola partita dopo tre sconfitte consecutive. La classifica resta comunque positiva con 37 punti, a meno tre dalla salvezza matematica. Gli emiliani sono sotto di quattro punti, e quindi in una posizione scomoda.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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