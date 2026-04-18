Padova dammi 100 euro o spacco tutto | minacce al rettore del Santuario di San Leopoldo 40enne arrestato

A Padova, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato il rettore del Santuario di San Leopoldo per ottenere denaro. Secondo quanto ricostruito, il sospettato avrebbe pronunciato una frase minacciosa chiedendo 100 euro, altrimenti avrebbe causato danni. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato l’uomo, che è di nazionalità kosovara.

Eseguiti un arresto e una misura cautelare a Padova, dove un 40enne cittadino kosovaro, senza fissa dimora, è stato bloccato in flagranza di estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, già noto alle autorità, aveva minacciato il rettore del Santuario di San Leopoldo in Piazzale Santa Croce per ottenere 100 euro. L’arresto è stato convalidato e il soggetto associato presso la casa circondariale “Due Palazzi”. Operazione della Polizia: i fatti secondo la Questura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova è intervenuta in Piazzale Santa Croce, presso il Santuario di San Leopoldo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Padova, “dammi 100 euro o spacco tutto”: minacce al rettore del Santuario di San Leopoldo, 40enne arrestato Notizie correlate Leggi anche: La minaccia al rettore: «Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera» I disturbi del sonno. Al San Leopoldo Mandic attivato l’ambulatorioInsonnia, apnee notturne, narcolessia, parasonnie, disturbi del ritmo circadiano. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dammi 100 euro o spacco tutto: minaccia il rettore del Santuario di San Leopoldo, arrestato. Padova, dammi 100 euro o spacco tutto: minacce al rettore del Santuario di San Leopoldo, 40enne arrestatoArrestato a Padova un 40enne kosovaro per estorsione aggravata: minacciava il rettore del Santuario di San Leopoldo per ottenere denaro. virgilio.it La minaccia al rettore: «Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera»Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova hanno arrestato il 15 aprile un quarantenne kosovaro che si è presentato al santuario di San Leopoldo di piazzale Santa Croce. Pluripregiudica ... padovaoggi.it