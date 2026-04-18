La minaccia al rettore | Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera

Un uomo di 40 anni, originario del Kosovo e senza fissa dimora, è stato accusato di aver minacciato il rettore chiedendo 100 euro, altrimenti avrebbe causato danni e avrebbe potuto finire in carcere. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova ora sotto accusa per estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La vicenda si è verificata in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.