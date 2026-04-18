La minaccia al rettore | Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera
Un uomo di 40 anni, originario del Kosovo e senza fissa dimora, è stato accusato di aver minacciato il rettore chiedendo 100 euro, altrimenti avrebbe causato danni e avrebbe potuto finire in carcere. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova ora sotto accusa per estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La vicenda si è verificata in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono questi i reati di cui è accusato un uomo di 40 anni originario del Kosovo in Italia senza fissa dimora. L'arresto da parte degli agenti della Questura di Padova della sezione "Volanti" è scattato mercoledì 15 aprile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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