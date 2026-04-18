Bimbo di 2 anni muore dopo un intervento chirurgico | la famiglia presenta denuncia

I genitori di un bambino di due anni e mezzo hanno presentato una denuncia dopo la morte del loro figliolo, avvenuta lo scorso martedì all’ospedale di Padova. Il bambino era stato sottoposto a un intervento chirurgico presso una struttura di Rovigo. La famiglia ha deciso di agire legalmente, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui risultati delle indagini in corso.

È stata presentata una denuncia dai genitori del bambino di 2 anni e mezzo morto lo scorso martedì all’ospedale di Padova, dopo un intervento chirurgico eseguito a Rovigo.Il piccolo, di origini egiziane, era stato trasferito d’urgenza in Veneto dopo un arresto cardiaco sopraggiunto circa un’ora.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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