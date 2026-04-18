Pacifco in fermento | due forti terremoti scuotono le Kermadec

Due forti terremoti hanno recentemente interessato l’area tra la Nuova Zelanda e le Isole Kermadec. La prima scossa, di magnitudo 6, si è verificata in mare, seguita da un secondo evento sismico di intensità analoga. L’area è stata interessata da due eventi consecutivi, entrambi avvenuti in mare. Non sono ancora disponibili dettagli su eventuali danni o conseguenze per le popolazioni locali.

Due forti scosse sismiche hanno colpito il mare tra la Nuova Zelanda e le Isole Kermadec, con un evento di magnitudo 6.2 registrato alle ore 22:47 locali del 18 aprile. La successiva perturbazione, di intensità pari a magnitudo 6, si è verificata alle 06:29 locali del 19 aprile, esattamente a una profondità di 9 chilometri nell’area situata a sud-est delle isole e a nord dell’Isola Settentrionale. Al momento, non risultano danni rilevanti a persone o infrastrutture sulla terraferma. La sequenza sismica nel Pacifico sudoccidentale. Il movimento tellurico ha interessato un settore estremamente instabile del globo, dove le placche tettoniche interagiscono con estrema forza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pacifco in fermento: due forti terremoti scuotono le Kermadec Notizie correlate Terremoti, tre scosse all’alba scuotono il Messinese: la più intensa di magnitudo 2.8Una serie di scosse di terremoto ha interessato la zona di Mistretta all'alba di oggi a un minuto di distanza uno dall'altro. Leggi anche: Terremoti nel Foggiano: 18 scosse in 100 giorni, le più forti di magnitudo 3.2