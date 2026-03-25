All'alba di oggi, nella zona di Mistretta, si sono verificate tre scosse di terremoto a distanza di circa un minuto. La più intensa ha raggiunto una magnitudo di 2.8. Le scosse sono state rilevate dalle reti sismiche nella regione, senza segnalazioni di danni o feriti. La sequenza si è conclusa in breve tempo, lasciando l’area in stato di attenzione.

Una serie di scosse di terremoto ha interessato la zona di Mistretta all'alba di oggi a un minuto di distanza uno dall'altro. Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, il sisma più forte ha raggiunto una magnitudo ML 2.8 ed è avvenuto alle ore 5.18 italiane, con epicentro a circa 2 km a ovest del centro cittadino, a una profondità di 22 km (coordinate 37.9248, 14.3377). La sequenza ha registrato altre due scosse minori: la prima, di magnitudo 2.3, si è verificata alle 5.17, a 4 km a ovest di Mistretta, con profondità di 25 km; la seconda, di magnitudo 2.1, alle 5.20, a 2 km dal centro, con profondità di 10 km. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Terremoti, tre scosse all’alba scuotono il Messinese: la più intensa di magnitudo 2.8

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