outlander una saga scozzese

Roma, 18 apr – Nonostante la Scozia sia una delle mie principali passioni ed il tema dei viaggi nel tempo al cinema e in tv mi abbia affascinato sin dai tempi della saga di Ritorno al futuro, avevo evitato la serie Outlander, che di fatto abbina i due temi. Il motivo? Del semplice e sano snobismo! Infatti Outlander non è altro che la trasposizione della serie di romanzi storicofantasy della scrittrice americana Diana Gabaldon. Non essendo minimamente interessato al fantasy, avevo acriticamente bollato l’operazione come una sorta di facile tentativo di far presa sul pubblico femminile con una improbabile storia d’amore attraverso i secoli, condita con dei banali richiami alla Scozia, che agli americani, da Braveheart in poi, piacciono sempre moltissimo.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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OUTLANDER SEASON 8 Coffin Scene Explained

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