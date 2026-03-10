Outlander una giornata sul set dell' ultima stagione

Sul set dell’ultima stagione di Outlander, il cast, guidato da Sam Heughan e Caitriona Balfe, si prepara per le riprese dell’ottavo capitolo della saga. Le riprese si svolgono in diverse location e coinvolgono numerosi attori e troupe, che lavorano per portare avanti la produzione. La squadra si concentra sulla realizzazione delle scene previste, rispettando il calendario di lavorazione stabilito.

Ecco cos'è successo in questa giornata memorabile, incorniciata dagli sfacciati panorami scozzesi e impreziosita da una serie di incontri (riservati solo a un gruppo ristrettissimo di giornalisti provenienti da tutto il mondo) avvenuti proprio durante le riprese di uno dei primi episodi di questo capitolo conclusivo. Sam Heughan (Jamie) è in kilt e la presenza imponente aleggia su tutti i colleghi: è lui il leader silenzioso nella serie, tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, e nella realtà. Non lascia trasparire nessuna ansia da prestazione quando accompagna questo minuscolo gruppo di giornalisti provenienti da tutto il mondo e li fa accomodare su una delle panche in legno della casa del suo protagonista, Fraser’s Ridge (che nella finzione si trova in North Carolina). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Outlander, una giornata sul set dell'ultima stagione Articoli correlati Outlander 8: il destino della famiglia Fraser è incerto nel teaser dell'ultima stagioneIl 6 marzo prenderà il via sugli schermi di Starz la messa in onda dell'ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Outlander 8: il trailer della stagione finale anticipa un drammatico epilogoA marzo arriverà sugli schermi americani l'ultimo capitolo dell'adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon, di cui sono state svelate nuove scene. Outlander | Threads Teaser | Season 8 Tutto quello che riguarda Outlander una giornata sul set... Discussioni sull' argomento Outlander, ecco la stagione finale della serie tv (in attesa dell’ultimo libro); Outlander 8, lo showrunner sul futuro: Abbiamo parlato di altri spin-off; Finisce l’era di Outlander: tutto quello che devi sapere sulla stagione 8 della serie che ci ha fatto viaggiare nel tempo; L’ultima stagione di Outlander potrebbe rovinare lo present – ma non riesco a distogliere lo sguardo. Letture in corso....da aggiungere il quarto volume di Outlander e La migliore vendetta di Abercrombie. Ken Follet qui un po' sotto tono. Reeves e Mieville invece è una piacevole sorpresa!!!!! facebook Outlander, ecco la stagione finale della serie tv (in attesa dell’ultimo libro) buff.ly/78DZPnk #narrativa #serietv x.com