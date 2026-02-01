Qual è il castello scozzese che sembra uscito da una fiaba

Nel cuore delle Highlands, il Dunrobin Castle attira l’attenzione di chi passa da quelle parti. La sua struttura imponente e le torri che si stagliano contro il cielo sembrano prese da un racconto fantastico. La fortezza è da secoli legata alla famiglia Sutherland e oggi continua a sorprendere i visitatori con il suo fascino senza tempo.

