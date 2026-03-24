Ostia un chilo di cocaina nel bagagliaio e dosi nella pineta | 2 arresti

Ostia, 24 marzo 2026 – Un parcheggio trasformato in “magazzino su quattro ruote” e una pineta utilizzata come “cassaforte naturale” per nascondere la droga: sono i due fronti operativi presi di mira dalla Polizia di Stato sul litorale romano. Due pusher, un 48enne e un 22enne romani, sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è scattato in via delle Antille, dove gli investigatori della Squadra Mobile e del X Distretto Lido hanno smantellato un vero e proprio deposito itinerante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo aveva stabilmente adibito il bagagliaio della propria auto a base logistica per lo stoccaggio dello stupefacente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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