Solidarietà in corsia | Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia TIN

Sodalis CSV Salerno ha consegnato giocattoli al reparto di Neonatologia e TIN, coinvolgendo i volontari nell’iniziativa

Sabato 14 e domenica 15 marzo si terrà una raccolta di giocattoli proprio presso il Centro Commerciale Cavese grazie al supporto dei Volontari dell’associazione Farma&Benessere ODV Sodalis CSV Salerno ha donato giocattoli al reparto di NeonatologiaTIN: i Volontari hanno partecipato all’iniziativa "Giocattolo sospeso" e alla collaborazione con "La Città del Sole". I regali sono stati consegnati alla squadra della dottoressa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia. L’iniziativa nasce dal cuore pulsante del volontariato salernitano: i giocattoli sono stati infatti raccolti nell’ambito del “Giocattolo sospeso”, il format di Assogiocattoli promosso anche da Sodalis che, nel dicembre 2025, ha mobilitato associazioni e cittadini in una rete di solidarietà diffusa su tutto il territorio provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

