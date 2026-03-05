Terni Santangelo dona uno scalda biberon al reparto di pediatria | Tecnologia avanzata al servizio del benessere dei bimbi

A Terni, un'azienda ha donato uno scalda biberon al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Maria. La consegna è avvenuta da parte della Santangelo Group srl, che ha portato uno strumento tecnologicamente avanzato destinato ai piccoli pazienti. L’iniziativa si inserisce in un gesto di solidarietà volto a migliorare le condizioni del reparto.

Un gesto di solidarietà che unisce tecnologia all’avanguardia e impegno sociale. L’azienda Santangelo Group srl ha consegnato uno strumento al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Maria. Si tratta di uno scalda biberon a secco a nove posti di ultima generazione. Alla consegna erano presenti la dottoressa Federica Celi (direttore della struttura complessa PediatriaNeonatologiaUtin), il dottor Massimo Rizzo (responsabile della struttura complessa di direzione medica di presidio), la dottoressa Daiana Piccirillo e Valentina Isidori. Tale iniziativa è stata lanciata nel corso dell’ultima edizione di Sweet Pampepato. Aveva l’obiettivo di destinare il 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei propri prodotti al reparto di pediatria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Tecnologia al servizio delle persone: a Piacenza un evento su domotica e benessere nell’età avanzataGiovedì 29 gennaio 2026 alle ore 17,30, a Piacenza, si terrà l’incontro pubblico gratuito "Nuovi servizi tra cura e tecnologia: domotica per...

L'istituto comprensivo 4 dona un lettino da visita al reparto di PediatriaIl dispositivo, già consegnato e collocato in reparto, è stato presentato alla comunità scolastica in un momento di incontro tra scuola e ospedale...