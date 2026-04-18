Oscar Schmidt morto | il basket in lutto per una leggenda mondiale

Il mondo del basket piange la scomparsa di una delle sue figure più iconiche. La leggenda brasiliana, nota per aver raggiunto record e traguardi straordinari, è deceduta recentemente. La sua carriera, ricca di successi e riconoscimenti, ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo internazionale. La notizia ha suscitato sconcerto tra appassionati e addetti ai lavori, che ricordano con ammirazione le sue imprese in campo.

Il basket in lutto per la leggenda brasiliana. Record, carriera e impatto di uno dei più grandi marcatori della storia.. Il mondo del basket piange Oscar Schmidt. La notizia della morte di Oscar Schmidt ha scosso profondamente il mondo dello sport. Considerato uno dei più grandi realizzatori della storia del basket, Schmidt lascia un’eredità immensa fatta di record, talento e passione. Secondo le prime conferme provenienti da fonti sportive internazionali e federazioni di riferimento, la scomparsa del campione brasiliano ha generato un’ondata globale di cordoglio. Chi era Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, soprannominato “Mão Santa” (mano santa), è stato uno dei giocatori più prolifici di sempre.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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