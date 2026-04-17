Addio a Oscar Schmidt leggenda del basket mondiale | aveva 68 anni

Il mondo della pallacanestro si è appena lasciato alle spalle un famoso giocatore, deceduto a 68 anni dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori, che ricordano la carriera di un atleta considerato tra i più rappresentativi nel panorama internazionale. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nel mondo dello sport.

Il mondo della pallacanestro piange Oscar Daniel Bezerra Schmidt, scomparso all’età di 68 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Il leggendario cestista brasiliano si è spento a Santana de Parnaíba, lasciando un vuoto profondo nello sport internazionale. Conosciuto con il soprannome di “Mão Santa” (Mano Santa) per la straordinaria precisione al tiro, Oscar Schmidt è stato uno dei più prolifici realizzatori della storia del basket mondiale. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1974 e conclusa nel 2003, ha segnato oltre 49.000 punti complessivi, primato rimasto imbattuto per anni prima di essere superato da LeBron James.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Addio a Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale: aveva 68 anni Notizie correlate Leggi anche: E’ morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni Leggi anche: Morto Oscar Schmidt. Leggenda del basket, giocò anche in Italia: aveva 68 anni Contenuti utili per approfondire Si parla di: Courmayeur, addio alla storica seggiovia di Maison Vieille: i sedili andati a ruba per ricordo. Basket in lutto: addio al grande Oscar Schmidt, ex Caserta e PaviaIl basket mondiale piange il leggendario Oscar Schmidt, soprannominato ‘Mano Santa’, morto all’età di 68 anni in un ospedale di San Paolo (Brasile) dopo una lunga battaglia contro un tumore al ... sportal.it Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasilianoIl brasiliano Oscar Schmidt, leggenda del basket, è morto a 68 anni . Dal 2013 era membro della Basketball Hall of Fame. lapresse.it