Il basket brasiliano piange la scomparsa di Oscar Schmidt, considerato uno dei più grandi giocatori del paese. Nato nel 1958, ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali durante la sua carriera. Dal 2013 faceva parte della Basketball Hall of Fame, riconoscimento che ha ricevuto per il suo contributo allo sport. La sua morte, avvenuta all’età di 68 anni, ha suscitato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

Il brasiliano Oscar Schmidt, leggenda del basket, è morto a 68 anni. Dal 2013 era membro della Basketball Hall of Fame. La famiglia di Schmidt ha dichiarato che ha combattuto contro un tumore al cervello per 15 anni “con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un modello di determinazione, generosità e amore per la vita”. “Oscar lascia un’eredità che va oltre lo sport e ispira generazioni di atleti e ammiratori in Brasile e nel mondo”. Schmidt, soprannominato ‘Mano Santa’, non ha mai giocato in Nba, ma in Brasile è amatissimo per il suo impegno con la nazionale, con cui ha partecipato a cinque Olimpiadi consecutive (eguagliando un record) e stabilito numerosi primati realizzativi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasiliano

Notizie correlate

Leggi anche: Morto Oscar Schmidt. Leggenda del basket, giocò anche in Italia: aveva 68 anni

Oscar Schmidt è morto, la leggenda del basket aveva 68 anni: storica la vittoria della Coppa Italia nel 1998 con la Juve CasertaUnico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l'ex giocatore di basket Oscar Schmidt, stella...

Tutti gli aggiornamenti

Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasilianoIl brasiliano Oscar Schmidt, leggenda del basket, è morto a 68 anni . Dal 2013 era membro della Basketball Hall of Fame. lapresse.it

Morto Oscar Schmidt. Leggenda del basket, giocò anche in Italia: aveva 68 anniLa leggenda del basket Oscar Schmidt, che in Italia gioco con Pavia e con la Juve Caserta, è venuto a mancare. Aveva 68 anni. Oscar era malato da tempo, ma si è spento in ospedale dove era stato ... fanpage.it