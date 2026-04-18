È morto a 68 anni Oscar Schmidt, noto come la “Mano Santa” del basket mondiale. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel panorama sportivo internazionale. Durante la sua carriera, ha raggiunto traguardi importanti e ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del basket. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

Oscar Schmidt morto: il basket perde una leggenda mondiale. Oscar Schmidt è morto a 68 anni, lasciando un vuoto profondo nella storia del basket mondiale. La leggenda brasiliana si è spenta in ospedale a Santana de Parnaíba, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Soprannominato “Mano Santa”, Schmidt è stato molto più di un grande giocatore: un simbolo, un’icona capace di attraversare epoche e continenti, portando il suo talento ben oltre i confini del Brasile. Chi era Oscar Schmidt e perché ha segnato il basket italiano. Arrivato in Italia negli anni Ottanta, Oscar Schmidt ha cambiato per sempre la percezione degli stranieri nel campionato.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla “Mano Santa” del basket mondiale

Notizie correlate

Addio alla Mano Santa: muore Oscar Schmidt, mito del basket mondialeIl mondo del basket internazionale perde una delle sue figure più iconiche con la scomparsa di Oscar Schmidt, avvenuta all’età di 68 anni presso...

Leggi anche: Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasiliano

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: E' morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni; Oscar Schmidt morto: leggenda del basket, in Italia giocò a Caserta e Pavia; Addio a Oscar, leggenda del basket. È morta a 68 anni la Mano Santa che fece grande Caserta; Addio a Oscar Schmidt, leggenda brasiliana: aveva 68 anni.

Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasilianoIl brasiliano Oscar Schmidt, leggenda del basket, è morto a 68 anni . Dal 2013 era membro della Basketball Hall of Fame. lapresse.it

Morto Oscar Schmidt, eroe di Caserta: la carriera del re delle tripleO’ rey de triples, il re delle triple, o Mao santa, Mano santa. Il mondo del basket piange la scomparsa di uno dei suoi più grandi campioni di sempre, ... ilmattino.it

ADDIO A OSCAR SCHMIDT Non ho mai visto giocare Oscar Schmidt dal vivo. Ed è un rimpianto. Ho parlato di lui con suo nipote, e suo omonimo, Bruno Oscar Schmidt, campione olimpico e mondiale di beach volley. Mi disse che anche il suo rimpianto era no - facebook.com facebook

Addio a Oscar Schmidt, il re dei canestri: la «Mano Santa» di Caserta scompare a 68 anni x.com