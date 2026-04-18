oscar schmidt mito della pallacanestro senza mai giocare in nba

Oscar Schmidt, giocatore brasiliano di basket, è considerato una leggenda internazionale del settore, nonostante non abbia mai militato in Nba. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Sud America e in Europa, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti e record. La sua presenza in campo ha lasciato un segno significativo nel panorama cestistico, distinguendosi per le sue prestazioni e la sua longevità. La sua figura rappresenta un esempio di successo senza l’esperienza nel massimo campionato statunitense.

Che un brasiliano, senza mai giocare in Nba, diventi una leggenda cestistica internazionale, è una cosa più unica che rara. Probabilmente, in una nazione che predilige sfornare talenti calcistici, un giocatore di basket così talentuoso e iconico potrebbe non rivedersi per secoli. Oscar Schmidt ci ha lasciato a 68 anni, ma il vuoto che lascia colpisce tutto il mondo del basket, nonostante non sia passato dalla lega più importante del mondo e nonostante non abbia vinto nessun campionato di prima categoria, nessun campionato europeo per club e nessuna olimpiade. Proprio per questo forse i molti ragazzi che non lo hanno visto giocare, dovrebbero chiedersi perché sia arrivato comunque sull’Olimpo della palla a spicchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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