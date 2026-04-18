Ortona all’Anffas la mostra Arte e materia chiude la Paper Week

A Ortona, presso la sede dell’Anffas in corso Matteotti 110, si terrà sabato 18 aprile alle 11 l'inaugurazione della mostra “Arte e materia”. L'esposizione rappresenta la conclusione della settimana dedicata alla Paper Week, un'iniziativa promossa da Comieco. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi.

Sarà inaugurata sabato 18 aprile alle ore 11, nella sede dell’Anffas Ortona in corso Matteotti 110, la mostra “Arte e materia”, esposizione conclusiva della settimana dedicata alla Paper Week promossa da Comieco.L’iniziativa vedrà protagoniste le opere in cartapesta realizzate nei laboratori.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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