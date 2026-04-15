Alla Bonincontro la Paper Week | mostra sulla cartiera e laboratori con le scuole

A Chieti prende il via la “Paper Week”, una settimana dedicata alla carta promossa da Comieco, con eventi organizzati dal Comune e da Formula Ambiente. La manifestazione include una mostra sulla storia della cartiera e laboratori rivolti alle scuole. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico e sensibilizzare sull’uso sostenibile della carta. La settimana durerà diversi giorni e si svolgerà in diverse location della città.

Al via a Chieti la “Paper Week”, la settimana nazionale dedicata alla carta promossa da Comieco, con iniziative organizzate dal Comune insieme a Formula Ambiente. L’apertura si è svolta nella Biblioteca Bonincontro con l’inaugurazione di una mostra dedicata alla storia della cartiera e del.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Jacopo Allegrucci. La maxi giraffa alla Paper WeekLa Giraffa di Rothschild – uno dei quattro animali di carta che Jacopo Allegrucci ha realizzato qualche mese fa per Triennale Milano 24° Esposizione... Paper Week: Legambiente porta i più piccoli alla scoperta della cartaTempo di lettura: 2 minutiPromuovere la cultura del riciclo e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare: è questo...