Nella tarda mattinata di oggi, a Orta di Atella, una giovane donna si è arrampicata sul tetto della propria abitazione, situata a circa 12 metri di altezza, durante un diverbio familiare. La donna ha minacciato di togliersi la vita, causando l’intervento dei Carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per negoziare con lei e portarla in salvo. La situazione si è risolta senza conseguenze per la donna o per gli altri presenti.

L’allarme è scattato in via Aldo Moro, dove sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, supportati dalla Sezione Radiomobile. I militari hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e attivato la macchina dei soccorsi, operando in condizioni di elevata criticità. Determinante si è rivelato l’intervento del negoziatore del Gruppo Carabinieri di Aversa che, al termine di una delicata trattativa durata circa un’ora, è riuscito a instaurare un dialogo con la donna, convincendola a rinunciare al gesto estremo. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno collaborato alle operazioni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Orta di Atella, sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: salvata dai Carabinieri

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