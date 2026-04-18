Orrore in carcere agente massacrato durante i colloqui

Da anteprima24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si è verificato un grave episodio di violenza nel carcere di Avellino, dove un agente è stato aggredito e massacrato mentre si trovava a svolgere i colloqui con i familiari dei detenuti. L’incidente si è verificato all’interno della struttura, provocando sconcerto tra le forze dell’ordine e le autorità penitenziarie. Al momento, non sono ancora state rese note tutte le circostanze dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grave episodio di violenza si è verificato venerdì, nel carcere di Avellino durante i colloqui tra detenuti e familiari. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) per voce del vicesegretario regionale per la Campania, Marianna Argenio. Secondo quanto riferito, nel corso di un colloquio tra una madre e i suoi due figli – uno dei quali detenuto – il personale di Polizia Penitenziaria ha notato un passaggio sospetto tra i due fratelli. Intervenuto per effettuare i controlli, un Assistente Capo Coordinatore del Corpo è stato improvvisamente e violentemente aggredito da entrambi. Il poliziotto, ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale per le cure del caso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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