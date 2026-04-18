Venerdì si è verificato un grave episodio di violenza nel carcere di Avellino, dove un agente è stato aggredito e massacrato mentre si trovava a svolgere i colloqui con i familiari dei detenuti. L’incidente si è verificato all’interno della struttura, provocando sconcerto tra le forze dell’ordine e le autorità penitenziarie. Al momento, non sono ancora state rese note tutte le circostanze dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grave episodio di violenza si è verificato venerdì, nel carcere di Avellino durante i colloqui tra detenuti e familiari. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) per voce del vicesegretario regionale per la Campania, Marianna Argenio. Secondo quanto riferito, nel corso di un colloquio tra una madre e i suoi due figli – uno dei quali detenuto – il personale di Polizia Penitenziaria ha notato un passaggio sospetto tra i due fratelli. Intervenuto per effettuare i controlli, un Assistente Capo Coordinatore del Corpo è stato improvvisamente e violentemente aggredito da entrambi. Il poliziotto, ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale per le cure del caso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Orrore in carcere, agente massacrato durante i colloqui

Notizie correlate

Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui.

Terni, aggressione in carcere: agente della penitenziaria ferito durante rissa tra detenuti. Osapp chiede più sicurezza.Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito alla mano da un detenuto durante una rissa scoppiata nel carcere di Terni, nel pomeriggio di oggi,...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Presunti pestaggi nel carcere di Opera, la moglie di un detenuto: Un agente mi ha detto: ti chiamerà l’obitorio; Presunti pestaggi nel carcere di Opera la moglie di un detenuto | Un agente mi ha detto | ti chiamerà l’obitorio.

Forbici sul testicolo e pugni. L'orrore a Casal del Marmo, indagati 10 agenti per le violenze in carcereLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 10 agenti penitenziari accusati di presunti pestaggi e aggressioni, avvenuti tra febbraio e novembre del 2025, nel carcere minorile di Casal ... romatoday.it

Torture a Casal del Marmo: cellulari, droga e alcol circolavano nel carcere minorile grazie agli agentiDopo l’indagine sui pestaggi, la procura apre un nuovo fascicolo sul carcere minorile di Casal del Marmo: telefoni, droga e alcol sarebbero entrati anche con l’aiuto di agenti. Leggi le notizie prima ... fanpage.it

L'orrore in un momento facebook

Orrore. Siccome nessuno gli ha chiesto conto delle sue bugie inventate per distruggere, adesso L’Idf può distruggere senza più nemmeno dover inventare bugie. #libano #gaza x.com