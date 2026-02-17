Terni aggressione in carcere | agente della penitenziaria ferito durante rissa tra detenuti Osapp chiede più sicurezza

Un agente della polizia penitenziaria di Terni è stato accoltellato alla mano durante una rissa tra detenuti nel carcere, provocando un aumento delle richieste di maggiore sicurezza. La lite tra i detenuti si è scatenata nel carcere cittadino nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026, e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Osapp, il sindacato di categoria, chiede interventi urgenti per evitare ulteriori episodi di violenza.

Terni, aggressione in carcere: un agente accoltellato, l'allarme sicurezza penitenziaria si alza. Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito alla mano da un detenuto durante una rissa scoppiata nel carcere di Terni, nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026. L'episodio, avvenuto nella casa circondariale di Vocabolo Sabbione, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli istituti penitenziari italiani e sulle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria. L'agente ha subito un intervento chirurgico al pronto soccorso dell'ospedale di Terni, dove sono stati necessari cinque punti di sutura.