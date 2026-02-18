Droga nascosta durante i colloqui | sventato tentativo nel carcere di Ariano Irpino

Durante i colloqui in carcere, le guardie hanno intercettato un tentativo di portare droga nel penitenziario di Ariano Irpino. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno di un pacchetto consegnato da un visitatore, che pensava di passare inosservato. Le forze dell’ordine hanno fermato l’individuo e sequestrato la droga prima che potesse arrivare ai detenuti. Il fatto ha messo in allerta le autorità, che stanno intensificando i controlli nelle prossime settimane. La vicenda è stata prontamente gestita per evitare conseguenze peggiori.

Alla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui. La Polizia Penitenziaria ha scoperto un involucro di hashish nascosto nelle parti intime dalla convivente di un detenuto: la donna è stata denunciata e posta ai domiciliari. L'episodio si è verificato nel settore colloqui dell'istituto penitenziario irpino. Durante i controlli di routine sui familiari ammessi ai colloqui, il personale del Corpo ha individuato un involucro contenente hashish che la convivente di un detenuto aveva occultato nelle parti intime, nel tentativo di eludere le verifiche di sicurezza.