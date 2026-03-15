Sondrio investe su uffici e personale | nuovi fondi per rafforzare i servizi comunali

Il Comune di Sondrio ha annunciato nuovi investimenti destinati all’ammodernamento delle strutture comunali e all’assunzione di nuovo personale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e sostenere le attività amministrative. I fondi saranno utilizzati per rafforzare le risorse umane e aggiornare gli uffici, in modo da garantire risposte più rapide e puntuali.

Dal progetto "Risorse in Comune" 100 mila euro per attrezzature e arredi. L’assessore Rossatti: "Valorizziamo il lavoro dei dipendenti e rendiamo la macchina comunale più efficiente" Una struttura comunale più moderna ed efficiente, capace di sostenere l’azione amministrativa e garantire servizi sempre più puntuali ai cittadini: è questo l’obiettivo degli investimenti avviati dal Comune di Sondrio sulle strutture e sul personale. Nei giorni scorsi l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Scaramellini ha formalizzato l’accettazione di un contributo di 100 mila euro ottenuto attraverso l’avviso pubblico "Risorse in Comune", promosso dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito dell’iniziativa europea Next Generation EU. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Comvest investe ulteriori risorse nel Milan: nuovi fondi per rafforzare la squadra e ampliare l’ambizione internazionaleIl Milan ha completato un passaggio strategico fondamentale per il suo futuro: un nuovo finanziamento da 550 milioni di euro, erogato da Comvest... Uffici comunali senza riscaldamento: malori fra il personale, la Cisl Fp chiede di spostare gli uffici o attivare lo smart workingI disagi persistono dal mese di novembre nella sede di viale Amendola e, da qualche giorno, coinvolgono anche gli uffici in corso Marrucino; il...