Comvest investe ulteriori risorse nel Milan | nuovi fondi per rafforzare la squadra e ampliare l’ambizione internazionale

Il Milan ha ottenuto un nuovo finanziamento da 550 milioni di euro da Comvest Credit Partners. Il club ha deciso di reinvestire questa somma per rafforzare la squadra e puntare più in alto nel panorama internazionale. Con questa mossa, il Milan si prepara a una nuova fase di crescita, sostituendo il vecchio prestito legato all’acquisizione del club.

Il Milan ha completato un passaggio strategico fondamentale per il suo futuro: un nuovo finanziamento da 550 milioni di euro, erogato da Comvest Credit Partners, ha sostituito il vecchio vendor loan legato all'acquisizione del club. L'operazione, annunciata ufficialmente dalla proprietà RedBird Capital Partners, segna un punto di svolta nella struttura finanziaria del club rossonero. Il denaro non è un'ulteriore entrata di capitale, ma un sostituto diretto del debito originariamente detenuto da veicoli legati al fondo Elliott, che aveva partecipato all'acquisizione del Milan da parte di RedBird.

