A Oristano, i lavori sul cantiere del Ponte del Rimedio sono ancora in corso, con l’obiettivo di completare le operazioni entro luglio in vista dell’arrivo dell’estate. La gestione dell’area del Rimelio e delle strade che collegano alla città è al centro di una pianificazione che coinvolge le autorità locali. La priorità rimane quella di garantire la sicurezza delle infrastrutture senza compromettere le attività turistiche previste per la stagione.

La gestione dell’area del Rimelio e delle infrastrutture stradali che conducono a Oristano è al centro di una complessa pianificazione provinciale, dove la necessità di manutenzione strutturale deve fare i conti con la tutela della stagione turistica imminente. Durante l’ultimo Consiglio provinciale, il presidente Paolo Pireddu ha delineato un quadro operativo che tocca la sicurezza stradale, il decoro urbano e la mobilità sostenibile, rispondendo alle sollecitazioni sollevate dai consiglieri Laura Celletti e Renzo Ponti riguardo allo stato del Ponte del Rimedio e della SP 54. Tra manutenzione stradale e tutela del flusso turistico. Il destino dell’asfalto e dei giunti di dilatazione nella rotatoria del Ponte del Rimedio si trova in una fase di valutazione strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano: cantiere Ponte del Rimedio, si attende luglio per l’estate

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