Il ponte Garibaldi rimane inattivo in attesa della bonifica dell’ex distributore di via Rossini. La struttura commissariale sta lavorando alla riqualificazione, inclusi i progetti di restyling per altri ponti come il Portone. La tempistica dipende ancora dal completamento delle operazioni di bonifica e dalla definizione delle nuove soluzioni di viabilità.

Ponte Garibaldi al palo, si attende ancora la bonifica dell’ex distributore di via Rossini. La struttura commissariale procede con la progettazione dei restyling dei ponti, oltre al Garibaldi, si guarda anche al ponte Portone per cui si attende un back riguardo alla nuova viabilità che è stata progettata in attesa del rifacimento del ponte. Un modo per evitare stravolgimenti in un’arteria fondamentale e delicata, come quella che da ponte Portone accede a ponte Zavatti. Per il ponte degli Angeli, finito nel mirino della magistratura, si attende che vengano terminate le indagini. Intanto, in attesa del rifacimento del ponte Garibaldi, il ponte degli Angeli è tornato carrabile per consentire un minimo collegamento tra la zona nord e la zona sud della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte Garibaldi resta al palo. Si attende la bonifica dell’ex distributore

