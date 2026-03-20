Domani, presso l’Ordine dei Medici di Salerno, si tiene un convegno dedicato alla partoanalgesia, affrontando il tema come diritto delle donne e non solo come scelta. L’evento si concentra sull’importanza di riconoscere questa pratica come una garanzia per le partorienti, con interventi di esperti e rappresentanti del settore sanitario. La discussione si focalizza sul ruolo della partoanalgesia nel garantire un’assistenza più umana e rispettosa durante il parto.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Donne Medico: formazione e informazione per garantire un diritto ancora non pienamente accessibile La partoanalgesia come diritto e non come semplice opzione. È questo il messaggio al centro del convegno in programma domani, sabato 21 marzo, presso l’Ordine dei Medici di Salerno. L’iniziativa, promossa anche grazie all’impegno dell’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Salerno, vede tra le protagoniste la dottoressa R. Apicella, chirurgo e figura attiva sul territorio, che sottolinea il valore umano oltre che professionale del tema. “Siamo medici, ma anche madri, e conosciamo cosa significa il dolore del parto”, ha evidenziato, ribadendo la necessità di promuovere una cultura sanitaria più attenta ai bisogni delle donne. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Partoanalgesia, diritto delle donne: convegno all’Ordine dei Medici di Salerno

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