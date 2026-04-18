ordine dei medici punto sulle carenze anche nel capoluogo

L’Ordine dei medici ha organizzato l’ultimo incontro del ciclo ‘L’Ordine itinerante’ per discutere delle carenze sanitarie nella provincia di Grosseto. L’evento si è concentrato sulla situazione della sanità nella regione, affrontando sia le criticità nelle aree periferiche sia le condizioni del capoluogo. Durante la discussione sono stati analizzati i punti di forza e le criticità che interessano il sistema sanitario locale.

GROSSETO "La sanità maremmana dalla periferia al centro: luci e ombre" è il tema dell’appuntamento conclusivo del ciclo di incontri ’L’Ordine itinerante’ organizzato dall’ Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto. L’appuntamento è per oggi alle 9 nell’auditorium dell’ ospedale Misericordia di Grosseto ed è aperto a tutti. A introdurre e coordinare l’incontro sarà la dottoressa Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine; è previsto l’intervento di Marco Torre, direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, e di vari rappresentanti della sanità e delle istituzioni locali. L’invito è stato esteso a tutti i primi cittadini maremmani.🔗 Leggi su Lanazione.it

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