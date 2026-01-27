Visioni etiche nel cineforum dell’Ordine dei medici

Il cineforum dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza propone una nuova edizione di “Visioni etiche”, dedicata alla riflessione sulla condizione umana attraverso il cinema. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Capitol Anteo spazioCinema, mira a stimolare un confronto sulle tematiche etiche e sociali. L’appuntamento si svolge domani alle 20, offrendo un’occasione per approfondire aspetti fondamentali della professione medica e del vivere quotidiano.

Dopo il successo dello scorso anno della rassegna cinematografica "Visioni etiche. Esplorare la condizione umana", organizzata dall'ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Monza e Brianza in collaborazione con Capitol Anteo spazioCinema, domani alle 20.45 si inaugura un nuovo ciclo di film. Una rassegna che esplora le sfide, le relazioni e i dilemmi etici, attraverso il linguaggio del cinema, invitando a riflettere su temi universali come la guerra e la fame, il lutto e il senso di colpa, l' età e l' esclusione sociale. Si comincia con "La tomba delle lucciole" (1988, Giappone) di Isao Takahata.

