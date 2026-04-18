Ordine dei Medici di Avellino | Ogni anno cento nuovi iscritti ma la sfida è trattenerli in Irpinia

Durante l'assemblea annuale dell’Ordine dei Medici di Avellino, tenutasi nella nuova sede di via Vasto, è stata ricordata la presenza di medici con 50 anni di attività. Ogni anno si registrano circa cento nuovi iscritti, ma rimane difficile trattenere i professionisti in Irpinia. La cerimonia ha celebrato questa lunga storia, coinvolgendo medici con decenni di esperienza e sottolineando la sfida di mantenere giovani specialisti nella regione.

L'assemblea ordinaria annuale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino, svoltasi nella nuova sede di via Vasto, ha messo in scena una doppia cerimonia che racconta cinquant'anni di medicina irpina in un unico momento: da un lato i veterani che festeggiano mezzo secolo dalla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Accesso a Medicina, Burioni e Gherlone bocciano l’aumento indiscriminato degli iscritti: la quantità dei nuovi iscritti deve viaggiare di pari passo con l’eccellenza formativaAumentare i posti di Medicina non basta: è necessario potenziare la pratica clinica e le tecnologie per i futuri medici L'articolo .

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