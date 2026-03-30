Ogni anno circa 6.000 studenti lasciano la Puglia per proseguire gli studi in altre regioni o all’estero. Nonostante l’incremento delle iscrizioni nelle università pugliesi, il numero di giovani che scelgono di studiare fuori regione continua a crescere. I dati ufficiali mostrano un aumento delle immatricolazioni, ma anche una persistente emorragia di studenti che preferiscono altre destinazioni di studio.

In Puglia aumenta il numero degli iscritti agli atenei della regione ma al contempo aumentano anche i giovani che decidono di studiare altrove. Da una parte la crescita, dall'altra l'emorragia: è una fotografia a due facce quella che traccia l'ultimo rapporto biennale dell'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), presentato a Roma appena pochi giorni fa. Gli atenei pugliesi sono in buona salute, fatta salva qualche eccezione, ma il sistema è a rischio per la forte emigrazione degli studenti, che piuttosto che arretrare, aumenta. E non è un caso il fatto che il tacco d'Italia sia la regione del Paese con più studenti che hanno scelto un ateneo in un'altra regione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dalla Puglia partono ogni anno 6mila studenti. Aumentano gli iscritti, ma la fuga non si arresta: tutti i numeri

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