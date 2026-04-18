Il primo ministro ha ammesso che il suo partito non ha più il supporto della maggioranza degli elettori e ha annunciato un cambiamento radicale all’interno del movimento politico. Dopo settimane di silenzio, ha dichiarato che si avvierà un percorso di rinnovamento, lasciando intendere che si tratta di una svolta significativa nella strategia del partito. La dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione politica nel paese.

Orbán ha riconosciuto che il suo partito non è riuscito a entrare in sintonia con l’elettorato e ha dato rassicurazioni su un "rinnovamento profondo". Magyar show nella tv pubblica: "Quello che sta accadendo qui dal 2010 è qualcosa che Goebbels o la leadership nordcoreana ammirerebbero". Poi annuncia, "i media pubblici verranno sospesi e rifondati su basi etiche e di indipendenza dai politici" Viktor Orbán ha deciso di rompere il silenzio dopola sonora sconfitta alle elezioni parlamentari ungheresi. Per la sua prima intervista ha preferito scegliere una testata amica, il canale YouTubePatrióta.“Un’era politica è finita“, ha ammesso visibilmente sconfortato il premiermagiaro uscente, che resterà in carica fino all’avvicendamento, previsto intorno al 9-10 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orbán rompe il silenzio: “Un’era politica è finita”

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