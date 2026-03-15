Dovbyk rompe il silenzio | Lasciateli scrivere Stagione non finita per l’ucraino

Artem Dovbyk, attaccante ucraino, rompe il silenzio a Trigoria e dice: «Lasciateli scrivere». La sua stagione non è finita e lancia un messaggio diretto sul suo stato di forma, smentendo le voci di un’assenza prolungata o di un intervento medico che avrebbe messo fine alla sua attività. La sua presenza in campo resta l’elemento centrale delle ultime settimane.

Artem Dovbyk gela le indiscrezioni sul suo presunto stop stagionale e lancia la sfida al tabù clinico direttamente da Trigoria. Il centravanti ucraino, dato per spacciato dai rumors circolati nelle ultime 24 ore a causa del persistente problema al tendine, ha scelto la via della smentita social per ristabilire la realtà dei fatti. Attraverso uno scatto che lo ritrae nel cuore della palestra giallorossa durante una sessione di potenziamento individuale, il numero nove ha inviato un messaggio perentorio: «Continuiamo a lavorare, e lasciateli scrivere». La presa di posizione del calciatore ribalta la gerarchia dell’informazione medica che lo vedeva già “sotto i ferri” e con la stagione compromessa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk rompe il silenzio: «Lasciateli scrivere». Stagione non finita per l’ucraino Articoli correlati Leggi anche: Ahi Rodrygo: si rompe crociato anteriore e menisco destro. Stagione finita (e niente Mondiale) Leggi anche: Infortunio Dovbyk: l’ucraino segna ed esce