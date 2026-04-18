Dopo l’assemblea che ha visto la vittoria della lista Plt con Luigi Lovaglio, il Monte dei Paschi di Siena torna a concentrarsi sul proprio percorso. Fabio ha espresso gratitudine per quanto fatto dall’ex presidente, sottolineando la volontà di mantenere una continuità con la gestione precedente. La giornata ha segnato il cambiamento di direzione all’interno della banca, con una vittoria netta rispetto alla proposta del consiglio uscente.

Non si è ancora spenta l’eco dell’assemblea che ha cambiato le sorti di Banca Mps: il sorpasso della lista Plt con alfiere Luigi Lovaglio, ai danni di quella promossa dal cda uscente, ha cancellato settimane cariche di tensione. A partire dal 4 marzo, con l’esclusione dell’allora ad dalla lista ’ufficiale’, poi senza un attimo di respiro il ritiro delle deleghe, la candidatuta alternativa, il licenziamento da direttore generale. La vittoria ha riportato di fatto le lancette al 27 febbraio, quando Lovaglio presentò quel Piano industriale che ora dovrà essere adottato. Intanto si attende la notizia della convocazione del primo cda, nel quale...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ora Mps riprende il cammino. Fabio: "Continuità con Lovaglio, riconoscenti per quanto ha fatto"

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MPS, l’ora di Lovaglio: l’assemblea vota il ritorno del salvatoreL’assemblea di Monte dei Paschi di Siena ha sancito il ritorno di Lovaglio alla guida dell’istituto senese con il sostegno della lista Plt Holding.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Chi è Luigi Lovaglio, banchiere da 40 anni, che ora si riprende la guida di Mps; Lovaglio si riprende Banca Mps, cosa fare ora con le azioni?; Ora Mps riprende il cammino. Fabio: Continuità con Lovaglio, riconoscenti per quanto ha fatto; Mps, assemblea con ribaltone. Lovaglio si riprende la banca grazie ai voti di Delfin e Bpm.

Ora Mps riprende il cammino. Fabio: Continuità con Lovaglio, riconoscenti per quanto ha fattoIl sindaco dopo l’assemblea: La banca è una componente identitaria della nostra comunità. Pierluigi Tortora di Plt Holding: Auspico un cda coeso con Bisoni presidente. lanazione.it

Mps: Lovaglio, posizione su Generali non cambia, 'nice to have' (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siena, 15 apr - Luigi Lovaglio riprende il cammino da dove lo aveva interrotto poche settimane fa dopo l'esclusione ... ilsole24ore.com

#Uilca su #Mps: l’assemblea ha scelto stabilità e continuità al percorso di rilancio della banca Il segretario generale Uilca Fulvio Furlan al Consiglio Uilca Gruppo Mps sul ritorno di Luigi Lovaglio AD: ora inclusione positiva di #Mediobanca Leggi qui uilca.it x.com

Un giorno storico per Mps: all'assemblea dei soci ha vinto la lista Tortora con quasi il 50%. Un colpo di scena che ha riportato alla guida della banca senese il Luigi Lovaglio, che a Class CNBC dice: "Dobbiamo recuperare un po' di tempo perso, il piano [che p - facebook.com facebook