L’amministratore delegato di un importante istituto bancario ha spiegato che il voto espresso durante l’assemblea societaria di metà aprile si basa su ragioni di continuità piuttosto che su schieramenti politici. La decisione di sostenere la ricandidatura di un manager alla guida di una banca storica è stata motivata come una scelta di coerenza industriale. La delibera si è svolta in un contesto di confronto tra gli azionisti e i membri del consiglio.

Un voto “di logica industriale” per la continuità. L’amministratore delegato del Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha così motivato la decisione dell’istituto milanese di sostenere, all’assemblea di mercoledì 15 aprile, la ricandidatura di Luigi Lovaglio alla guida del Monte dei Paschi di Siena. Un voto arrivato a sorpresa e che è stato determinante per l’esito della battaglia per il controllo della ex banca di Stato che vedeva schierati da una parte i sostenitori della restaurazione del banchiere lucano, dall’altra il consiglio di amministrazione uscente sostenuto da Francesco Gaetano Caltagirone. E che ha visto prevalere il fronte Lovaglio. All’indomani Castagna è stato interpellato sulla mossa dai suoi azionisti riuniti in assemblea prima e dai giornalisti poi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Castagna (Bpm): “Il nostro voto per il ritorno di Lovaglio in Mps? Non è stata una scelta di schieramento, ma di continuità”

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