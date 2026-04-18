Ora costerà di più anche l' acqua e alcuni prodotti potrebbero anche sparire dagli scaffali

A causa della crisi in Medio Oriente, i prezzi di alcuni beni di largo consumo stanno aumentando, tra cui l’acqua minerale e le bevande analcoliche. Questa situazione potrebbe portare a un rialzo dei costi per i consumatori e, in alcuni casi, alla riduzione o sparizione di alcuni prodotti dagli scaffali dei negozi. L’effetto si sta facendo sentire sui prezzi e sulla disponibilità di alcuni articoli di uso quotidiano.

La crisi in Medio Oriente rischia di avere effetti anche su prodotti di larghissimo consumo, come l’acqua minerale e le bevande analcoliche. A lanciare l’allarme è il Codacons, che parla di possibili aumenti al dettaglio legati ai rincari nel settore della plastica e del packaging: secondo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ruba i prodotti dagli scaffali, poi tenta la fuga aggredendo il personale del supermercato Microbioma intestinale modificato dagli antibiotici, alcuni colpirebbero anche i "batteri buoni" dopo un cicloGli antibiotici, se utilizzati con criterio, sono fondamentali contro le infezioni batteriche ma la loro azione può avere effetti duraturi anche sui... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavori in corso... a Venaria Reale; Costa d'Avorio - Mauritania in Diretta Streaming | DAZN IT; Quando le case e i luoghi del cuore degli stilisti diventano set di moda; ACQUA PER UNO È ACQUA PER TUTTI! - CASE BACÒ FA TESORO DELL'ACQUA. Ora costerà di più anche l'acqua (e alcuni prodotti potrebbero anche sparire dagli scaffali)I rincari coinvolgono anche le bibite. Una bottiglia da 1,5 litri di acqua minerale potrebbe costare a breve fino a 5-6 centesimi in più, con un aggravio complessivo per i consumatori italiani stimato ... today.it L'acqua minerale come la benzina: «Prezzi alle stelle, fino a 6 centesimi in più a bottiglia». E il rischio è di non trovarne piùLa crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri potrebbe a breve costare fino a 5/6 centesimi ... leggo.it Dal 1° luglio visitare il Pantheon costerà di più. Il biglietto per i turisti passerà da 5 a 7 euro, con un aumento deciso attraverso una nuova convenzione tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Ma la vera novità è un’altra: i 2 euro in più serviranno anche a facebook Long #Covid. L’alert Ocse: costerà fino a 135 mld l’anno e ridurrà il Pil dello 0,2%. Ma i sistemi sanitari e di welfare sono ancora impreparati quotidianosanita.it/studi-e-analis… x.com