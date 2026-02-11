Ruba i prodotti dagli scaffali poi tenta la fuga aggredendo il personale del supermercato

Una donna di 30 anni ha rubato merce dagli scaffali del supermercato Tosano di via Diamantina e ha tentato di scappare, aggredendo il personale che cercava di bloccarla. Tutto è iniziato lunedì sera, quando i dipendenti hanno notato il suo comportamento sospetto e si sono avvicinati. La donna ha resistito, scappando tra le corsie e aggredendo chi le si era messo davanti. La polizia è stata chiamata e ora si trova a parlare con lei per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Furto tra le corsie. Nella serata di lunedì 10, una 30enne era stata notata dai dipendenti del supermercato Tosano di via Diamantina mentre si aggirava con fare sospetto all'interno dell'esercizio commerciale. La donna, ritenendo di non essere vista, ha poi prelevato dagli scaffali alcuni.

